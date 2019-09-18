В Якутии потушено 225 лесных пожаров

С 1 по 22 августа 2019 года на территории Якутии действовал режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с лесными пожарами. Заместитель председателя правительства Якутии Денис БЕЛОЗЕРОВ, подводя итоги работы по тушению лесных пожаров, сообщил, что с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 1788 лесных пожаров на общей площади 4,111 млн. га. В том числе на охраняемой территории зарегистрировано 154 лесных пожара, пройденная огнем площадь составляет 4052,4 га. В зоне контроля зафиксировано 1634 лесных пожара на общей площади 4,107 млн. га. Вице-премьер отметил, что принято 90 решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности РС(Я) по 1559 лесным пожарам, расположенным в зоне контроля на площади 4,104 млн. га, о приостановке работ по тушению лесных пожаров в связи с отсутствием угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

В течение пожароопасного сезона потушено 225 лесных пожаров на общей площади 7 332,6 га, в том числе в зоне контроля 71 пожар на площади 3 280,2 га в целях снятия угрозы населенным пунктам и объектам экономики. В категорию крупных перешло 2 лесных пожара, по которым принимались меры по тушению, площадь, пройденная их огнем, составила 490 га (6,6 % от всей площади потушенных пожаров).

Средняя площадь одного ликвидированного пожара составляет 32,5 га. По информации Белозерова, с начала пожароопасного сезона на тушение лесных пожаров всего привлекались 6009 человек и 509 ед. техники, в том числе 4008 работников лесопожарных формирований (208 ед. техники), 295 работников противопожарной службы (27 ед. техники), арендаторов 31 человек (12 ед. техники), мобилизованных из числа местного населения 1675 человек (262 ед. техники). Всего отработано 35308 человеко-дней и 2307 машино-смен.

К тушению лесных пожаров привлекался федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана». Принимали участие 179 работников парашютно-десантной пожарной службы, ими потушено 45 лесных пожаров на общей площади 2908 га. В рамках государственного задания «Выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров» ФБУ «Авиалесоохрана» проведены взрывные работы на 19 пожарах с целью создания заградительных и опорных полос с протяженностью 56 км на удаленных территориях, где отсутствует возможность оперативной доставки специальной наземной техники.

Денис Белозеров подчеркнул, что в тушении лесных пожаров в республике в этом году активно применялась авиация МЧС России в составе 4 воздушных судов: 2 вертолета Ми-8, 2 самолета Бе-200 ЧС. В период с 25 июня по 29 августа выполнено 376 вылетов, на очаги пожаров сброшено 4050,5 тонн воды, передислоцировано 690 человек и 53,3 тонн груза. Налет составил 347 часа 36 мин. В тушении пожаров были привлечены 40 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России и 40 сотрудников ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Камчатскому краю».

С 12 по 16 июня 2019 года для разведки лесопожарной обстановки на территории Верхоянский улуса применялся комплекс беспилотных летательных аппаратов авиакомпании «Полярные авиалинии». Выполнено 5 вылетов, налет составил 11 часов 6 минут. Для обеспечения питанием работников лесопожарных формирований и мобилизованного населения из республиканского резерва материальных ресурсов выделены 2 922 комплектов индивидуальных рационов питания, а также 613, 229 тонн авиационного топлива ТС-1 для заправки привлеченных воздушных судов МЧС России.

Денис Белозеров отметил, что по обращению Главы Якутии Айсена Николаева в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева 2 августа 2019 года распоряжением Правительства РФ выделены дополнительные средства из резервного фонда Правительства РФ в объеме 390, 9 млн. рублей для покрытия расходов на тушение лесных пожаров на территории республики.

Зампред озвучил, что уполномоченные государственные органы РС(Я), специализированные государственные учреждения практически в круглосуточном режиме осуществляли организацию и тушение лесных пожаров. Принимаемые меры государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления республики практически еженедельно рассматривались на заседаниях КЧС и ОПБ РС(Я) по контролю и оперативному реагированию в пожароопасный сезон.

«Проведенная работа позволила стабилизировать сложную обстановку с лесными пожарами на территории республики», — подытожил Белозеров.