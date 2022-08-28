28.08.2022
10:40
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Общество

В Якутии потушен последний лесной пожар

За сутки в Усть-Майском районе Якутии ликвидировали крупный лесной пожар на площади почти 56 тысяч гектаров.

Новых возгораний на территории республики не обнаружено. Таким образом, лесных пожаров в Якутии на сегодня нет.

На аналогичную дату прошлого года было 35 лесных пожаров на общей площади 359 479 га.

Ранее глава республики Айсен Николаев отмечал, что комплекс принятых мер, в том числе увеличение финансирования на охрану лесов от пожаров, упрощение введения режима ЧС, позволил добиться наилучших результатов с 2017 года.

Так, площадь , пройденная, огнем в этом году меньше прошлого года в 13 раз — свыше 500 тысяч га против 7,5 млн га. А количество лесных пожаров меньше в 3 раза — свыше 500 против 1,5 тысяч.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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