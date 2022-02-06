В Якутии потеплеет до -11-16

Прогноз погоды на ближайшие сутки 7 февраля в г. Якутске: небольшой снег, ветер северный 1-3 м/с, температура воздуха ночью -33-35°, днем -27-29°. На территории Якутии самая низкая температура по традиции держится в Оймяконе — 40-45° . Самые высокие показания по сведениям Якутского гидромета — в Ленске , там завтра обещают — 11-16 °.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутгидромет

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