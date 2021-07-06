В Якутии потенциально опасная молочка попала в детский дом и дом инвалидов

В июне 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) при мониторинге данных во ФГИС «Меркурий» обнаружено производство готовой молочной продукции, вырабатываемой СХПК «Сыа Булуу», при этом зафиксировано несоответствие объемов готовых подконтрольных товаров и использованного для их выработки сырья.

Согласно данным системы, из 2 тонн сырого молока предприятие якобы произвело более 2 тонн молочной продукции, в том числе 450 кг сливок и 300 кг сметаны. Однако для изготовления такого объема молочных товаров необходимо не менее 4,4 тонны сырого молока.

Продукты были поставлены в социальные учреждения республики: ГКУ РС (Я) «Вилюйский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имени С.М. Аржакова». ГБУ РС (Я) «Вилюйский специализированный дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов им. Кэтти Марсден». МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида «Кустук» муниципального района «Вилюйский улус (район)».

Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) своевременно проинформировало социальные учреждения о поступлении в их адрес потенциально небезопасных товаров.

По требованию ведомства СХПК «Сыа Булуу» аннулировал производственные сертификаты на произведенную молочную продукцию во ФГИС «Меркурий», она изъята из оборота. Возбуждено административное производство по факту выявленного нарушения.