В Якутии построят рыбоводный завод, который обеспечит зарыбление практически всех промысловых рек республики

В Якутии появится свой осетровый рыбоводный завод, который будет зарыблять водоёмы центральных районов и арктических рек. До конца года завершат разработку проектно-сметной документации, после чего регион будет включать завод в федеральную иневстиционную программу. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам совещания с профильными министерствами и организациями.

«Чтобы сохранить водные биоресурсы, обеспечить зарыбление промысловых рек, озёр и водоёмов мы должны проводить больше работ по искусственному воспроизводству. В рамках моего указа об экологическом благополучии Якутии такая работа уже хорошо идёт на реке Вилюй, но должна продолжиться и на других реках», – отметил ранее глава республики Айсен Николаев.

Рыбоводный завод в среднем течении реки Лена построят на базе Якутского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в селе Улахан-Ан Хангаласского района. Завод будет выпускать 4 млн штук молоди ценных промысловых видов рыб.

«Нам надо сохранить и увеличить запасы всех видов рыб, которые есть в республике. Чтобы всегда иметь возможность восстановить и размножить ту или иную популяцию рыб. При поддержке Федерального агентства по рыболовству и помощи Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии мы модернизируем рыбоводные мощности в республике», – отметил премьер Якутии Андрей Тарасенко.

Как уточнили в Минэкологии Якутии, в отличие от технологии зарыбления личинками, новый завод будет подращивать до малькового состояния, что увеличит эффективность искусственного воспроизводства. Основными промысловыми видами для региона являются омуль, ряпушка, чир, муксун и нельма.

Финансирование строительства планируется за счёт федерального бюджета. Совместно с Федеральным агентством по рыболовству ведётся работа по включению данного проекта в федеральную инвестиционную программу в 2023 году.