В Якутии построят мост через Вилюй

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство участка трассы А-331 «Вилюй» с мостовым переходом в обход села Верхневийлюйск в Верхневилюйском улусе.

Строящаяся федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй» соединит труднодоступные районы севера Иркутской области и Якутии с сетью федеральных дорог, обеспечив регулярное транспортное сообщение, подъезды к крупным городам, а также к месторождениям углеводорода и калийных солей на протяжении маршрута.

Проектной документаций предусмотрено строительство участка новой дороги протяженностью 22,84 км в Верхневилюйском улусе Республики Якутии в обход села Верхневилюйск и в том числе мостового перехода длиной 1657 м через реку Вилюй Также на участке построят мост над рекой Мээнэкэн (Сэтэкэ), скотопрогоны для пропуска животных водопропускные трубы и площадку отдыха в составе многофункциональной зоны дорожного сервиса. .

Проектную документацию разработали в ООО «Хотьковский автомост». Заказчик — Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Вилюй».