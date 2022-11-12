12.11.2022
10:38
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Якутия

В Якутии построят авиационное техническое училище

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev

Провел выездное совещание по выбору земельного участка, предназначенного для строительства учебных корпусов и общежития Якутского авиационного технического училища гражданской авиации им. В.И. Гришукова — филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

Надеюсь, что в скором времени мы получим решение о федеральном финансировании строительства. Единственное учебное заведение республики, где готовят работников авиации, сейчас очень востребовано. Коллективу и курсантам училища, безусловно, уже давно требуется хорошая инфраструктура.

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