В Якутии построили дома для переселенцев из аварийного жилья

Завершилось строительство пожарной части в городе Якутске и жилых домов для переселенцев из аварийного жилья в Чурапчинском, Алданском, Нерюнгринском районах.

Управлением государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации новой пожарной части для размещения специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите ЧС и крупных природных пожаров РС(Я), расположенной в городе Якутске, Вилюйский тракт, 5 км., дом 40.

Заключение о соответствии также получили на этой неделе три многоквартирных дома, построенных застройщиком АО «АК «ЖДЯ» в городах Томмот и Алдан Алданского района. В новостройки переедут 113 семей из аварийных домов.

В городе Нерюнгри Нерюнгринского района завершилось строительство 12–этажного жилого дома, общей площадью 5547,8 кв. метров и 69 квартирами. Из них 58 квартир предназначены для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В 3-этажный благоустроенный многоквартирный дом в селе Усун-Кюель Чурапчинского района, общей площадью 1023,7 кв. метров, после ввода в эксплуатацию переедут 22 семьи, ранее проживавшие в аварийном жилье.

«Все объекты капитального строительства прошли проверку, и 193 семьи, расселяемых из аварийного жилищного фонда, скоро переедут в новые квартиры», — отметил руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) Павел Аргунов.

Заключение о соответствии является одним из документов, представляемых застройщиком в уполномоченный орган для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.