В Якутии пострадавшим от паводка отправили 30 тонн гуманитарной помощи

Всего с начала паводка жителям Верхоянского и Кобяйского районов Якутии направили 29,2 тонны гуманитарного груза.

По поручению главы республики Айсена Николаева, все профильные службы совместно с муниципальными властями в оперативном порядке осуществляют подсчёт ущерба, оказание материальной помощи пострадавшим людям и проведение восстановительных работ.

Груз в населённые пункты доставляют самолёты и вертолёты авиакомпании «Полярные авиалинии», а также вертолёт Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

За неделю в районы доставили свыше 12 тонн продуктов питания и питьевой воды. Медицинские организации направили в районы 1,5 тонны медикаментов и товаров.

Из республиканского резерва дополнительно выпустили 6,5 тонн материальных ресурсов – это генераторы, мотопомпы, лодки, радиостанции, также палатки, постельное бельё и сухие пайки. Для спецтехники и лодок направлен дополнительный объём ГСМ – 1,6 тонн дизельного топлива.

Также помощь оказывают землячества, предприятия, организации и ведомства республики.