19.07.2022
11:06
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Якутия

В Якутии пострадавшим от паводка отправили 30 тонн гуманитарной помощи

Всего с начала паводка жителям Верхоянского и Кобяйского районов Якутии направили 29,2 тонны гуманитарного груза.

По поручению главы республики Айсена Николаева, все профильные службы совместно с муниципальными властями в оперативном порядке осуществляют  подсчёт ущерба, оказание материальной помощи пострадавшим людям и проведение восстановительных работ.

Груз в населённые пункты доставляют самолёты и вертолёты авиакомпании «Полярные авиалинии», а также вертолёт Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

За неделю в районы доставили свыше 12 тонн продуктов питания и питьевой воды. Медицинские организации направили в районы 1,5 тонны медикаментов и товаров.

Из республиканского резерва дополнительно выпустили 6,5 тонн материальных ресурсов – это генераторы, мотопомпы, лодки,  радиостанции, также палатки, постельное бельё и сухие пайки. Для спецтехники и лодок направлен дополнительный объём ГСМ – 1,6 тонн дизельного топлива.

Также помощь оказывают землячества, предприятия, организации и ведомства республики.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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