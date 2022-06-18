В Якутии пострадали трое детей — перевернулись на квадроциклах

В северных районах республики произошло два ДТП с участием несовершеннолетних, управлявших квадроциклами, сообщает УГИБДД МВД по РС(Я).

Два мальчика перевернулись на квадроцикле — оба получили травмы

17 июня в дежурную часть ОМВД России по Оймяконскому району из центральной районной больницы поступило телефонное сообщение о том, что в приемный покой привезли мальчиков 6 и 7 лет с травмами, полученными в результате ДТП. По предварительным данным установлено, что дети получили травмы, катаясь на квадроцикле в с. Терють Оймяконского района. За рулем находился 7-летний мальчик, его родной брат сидел сзади. Во время движения по ул. Набережная ребенок не справился с управлением и врезался в теплотрассу. После происшествия родители привезли детей в больницу.

В результате ДТП водитель квадроцикла получил различные травмы, пассажир отделался незначительными телесными повреждениями.

В отношении матери детей, которой принадлежит транспорт, полицейскими был составлен административный материал за передачу управления транспортом лицу, заведомо не имеющему права управления, за что законодательством предусмотрено наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Нетрезвый подросток сел за руль квадроцикла

Следующий случай с участием несовершеннолетних произошёл в Оленекском районе. В этот раз 17-летний подросток, управляя квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Сам водитель не пострадал, перелом ключицы со смещением получил его 15-летний друг, находившийся в момент ДТП на заднем сиденье. В момент аварии оба были в защитных шлемах, благодаря чему, скорее всего, удалось избежать смертельных травм. В ходе разбирательств несовершеннолетний водитель признался, что в тот день перед поездкой они употребили пиво и водку. Родителей в тот день не было дома. Транспортное средство, со слов подростка, ему купила мать в 2020 году.

В отношении несовершеннолетнего водителя были составлены административные материалы за управление техникой водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим водительского права, за отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил расположения транспорта на проезжей части и за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Информация о дорожно – транспортных происшествиях передана в инспекцию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей или законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Квардроцикл как средство передвижения с каждым годом набирает популярность, однако следует помнить, что данные средства являются источником повышенной опасности. Поскольку квадроцикл относится к тракторной технике, управлять им можно водителям, имеющим специальное удостоверение. Госавтоинспекция обращает внимание взрослых участников дорожного движения на то, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль. Именно в дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от любого вида транспорта.