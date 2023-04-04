В Якутии пострадала женщина при пожаре в доме

4 апреля в органы ГПН поступило заявление о том, что 14 марта в с. Барылас Верхоянского района произошел пожар в частом доме. В результате пожара огнем поврежден пол на площади 4 кв.м. Есть пострадавшая женщина 1988 г. р.

Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 7 человек и 1 единица техники ДПК. Пожар ликвидирован подручными средствами.