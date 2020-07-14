На части Якутии будут продлены ограничительные меры — Оперштаб

«Сегодня на основании предписания главного санитарного врача Республики Саха (Якутия) будет принято решение о продлении режима ограничительных мер в некоторых районах республики. Коэффициент распространения коронавируса на территории Якутии составляет 1,1 и он пока не позволяет перейти нам к оперативному снятию ограничений», – сказала Ольга Балабкина.

Комментируя эпидемиологическую ситуацию в Томмотском психоневрологическом интернате, вице-премьер поставила перед главами муниципальных образований и городских округов задачу совместно с руководителями социальных учреждений следить за строгим исполнением санитарно-эпидемиологических требований в учреждениях, которые находятся в режиме изоляции.

Ольга Балабкина напомнила, что на территории Якутии постепенно приостанавливают свою работу обсерваторы. Вместе с тем, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в районе, руководство района должно быть готовым развернуть обсерватор заново.

Кроме того, главы районов должны взять под личный контроль процесс подготовки учебного года с учётом требований Роспотребнадзора. Рекомендации касаются ограничений по количеству учеников в классе, организации перемен, часов для дополнительного образования и т.д.