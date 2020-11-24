В Якутии поставили на место бессовестных предпринимателей

Прокуратура Олекминского района провела проверку соблюдения законодательства о ценообразовании.

Оказалось, в нарушение установленных предельных размеров розничных торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары, в трех продуктовых магазинах города Олекминска и двух торговых точках с. Юнкюр завышены цены на такие продукты питания, как мука, масло подсолнечное, сахар, макаронные изделия, овощная и фруктовая продукция.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла в адрес предпринимателей представления, а также инициировала возбуждение в отношении них административных дел по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, цены на продукты питания приведены в соответствие.