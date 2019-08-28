В Якутии посреди ночи напали на пожилых женщин

В дежурную часть ОМВД России по Олекминскому району поступило сообщение о том, что на одинокую 79-летнюю жительницу одного из сел района совершено разбойное нападение. По словам потерпевшей, неизвестные ворвались в её частный дом, взломав дверь и разбив окно. Угрожая охотничьим ружьем, они похитили остаток её пенсии в размере 10 000 рублей.

На следующий день в полицию поступило аналогичное сообщение от 81-летней пенсионерки, проживающей в этом же населенном пункте. Как пояснила пожилая женщина, вооруженные грабители ворвались в её дом в ночное время. Так как у неё не оказалось имущества, представляющего интерес для злоумышленников, они ушли ни с чем.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в дерзких преступлениях были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались условно осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 28-летний местный житель и его 23-летний приятель. У одного из подозреваемых было изъято незарегистрированное оружие.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее судимый 28-летний подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Для 23-летнего подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.