В Якутии пособие на первого ребенка будут платить автоматически

Беззаявительный порядок предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка продлен до 1 марта 2021 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи, имеющие право на эту поддержку, будут получать ее без предоставления дополнительных заявлений и иных документов до достижения ребенком двух или трех лет (в зависимости от его возраста).

Ранее такое положение действовало с 1 апреля до 1 октября 2020 года.

В настоящее время проводится работа по продлению до 1 марта 2021 года беззаявительного порядка предоставления иных выплат, которые регулируются республиканским законодательством.