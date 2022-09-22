В Якутии после спада спрос на ипотеку восстановился

С января по июль 2022 года жители Якутии оформили более семи тысяч ипотечных договоров на получение. Значительное снижение спроса на ипотеку наблюдалось в апреле — мае, летом рынок ипотечного жилищного кредитования перешел к восстановлению. В июле якутяне оформили 1,2 тыс. ипотечных кредитов, что почти в 2,5 раза больше, чем в мае, сообщает Отделение — Национальный банк по РС(Я) Дальневосточного ГУ Банка России.

Объем ипотечных жилищных кредитов, выданных жителям региона за семь месяцев текущего года, составил 31 млрд рублей. Около половины от этой суммы — 14 млрд рублей — пришлось на кредиты под залог строящегося жилья. Это на треть больше, чем годом ранее.

«В начале весны многие ожидали завершения льготных ипотечных программ, что подтолкнуло якутян к оформлению сделок. После стабилизации ситуации, на фоне постепенного снижения ставок и сохранения льготных программ, в особенности «Дальневосточной ипотеки», рынок стал восстанавливаться», — отметил заместитель управляющего Отделением — Национальным банком по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Андрей Гриднев.

С начала года совокупная задолженность якутян по ИЖК выросла на 12% и к 1 августа 2022 года достигла 163 млрд рублей.

В среднем жители региона берут ипотеку на 21 год. Средневзвешенная ставка в этом году находилась в диапазоне от 5,8% в январе до 5,2% в июле.