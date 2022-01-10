В Якутии после спада отмечен подъем заболеваний ковидом

На 10 января 2022 года в Якутии выявлено 85 новых случаев коронавирусной инфекции

На 10 января 2022 года в Якутии выявлено 85 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по РС(Я) сообщила заместитель председателя правительства Якутии, заместитель руководителя республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Ольга Балабкина.

В городе Якутске зафиксировано 40 случаев заболевания ковидом, в Верхоянском – 10 случаев, Мегино-Кангаласском – 7, Булунском, Вилюйском, Нерюнгринском – по 4, Хангаласском – 3, Алданском, Среднеколымском, Таттинском, Чурапчинском – по 2, Амгинском, Мирнинском, Оймяконском, Томпонском, Усть-Майском районах – по одному случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 922 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 818 907 тестов.