В Якутии после реновации открыли три дворовые территории

В Якутии после реновации открыли ещё три дворовые территории по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». На этой неделе благоустройство дворов оценили жители Вилюйского, Намского и Хангаласского районов.

«Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств напрямую влияет на повышение качества жизни. Важно, что в проект вовлечены не только крупные города, но и населённые пункты по всей республике», – отмечал ранее глава Якутии Айсен Николаев.

В селе Ымыяхтах Намского района появился мини-парк. Территория находится в центре села, где раньше стоял коровник. Теперь здесь появился современный мини-парк со своим брендингом, где есть навес с качелями, спортивные игровые комплексы, скамейки.

Новый мини-парк также появился в селе Булгунняхтах Хангаласского района. Раньше на территории не было ни одной обустроенной дворовой территории. Теперь здесь появился общий двор для жителей близлежащих домов и всего села. В мини-парке обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, а также три полноценных функциональных зоны: скейт-площадка, воркаут-зона и детская площадка с качественным детским оборудованием.

В селе Кысыл-Сыр также благоустроили дворовую территорию для многоквартирных домов по улице Аммосова. Раньше на этом участке стояли старые кладовки и сараи, копились твердые бытовые отходы. Теперь здесь обустроена новая детская и спортивная площадки.

Напомним, реновацию тысячи дворов в населённых пунктах Дальнего Востока анонсировал в сентябре прошлого года заместитель председателя правительства России – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В 2022 году объём федеральных средств, предусмотренных на реализацию проекта в Якутии, составляет 846 млн рублей. На эти средства В 37 городах и селах идет благоустройство 124 дворов и мини-парков.

Всего до ноября 2022 года в Якутии появится 124 новые дворовые территории, из них 75 – в Якутске и 49 – в районах республики, в том числе в арктических.