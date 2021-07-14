В Якутии после развала Советского Союза этого еще не было

Под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 14 июля проведено совещание по вопросам ликвидации последствий летнего паводка и пожаров на территории Дальневосточного федерального округа.

«В Якутии пожароопасная обстановка характеризуется как крайне чрезвычайная. На долю Якутии сегодня приходится почти 70% всех пожаров Дальневосточного федерального округа», – отметил Юрий Трутнев.

В своём докладе глава региона Айсен Николаев сообщил, что на территории Якутии с 23 июня действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального масштаба. Июнь текущего года в центральной части Якутии стал вторым по дефициту осадков за 150 лет метеонаблюдений, а по температуре – максимальной за всё время наблюдений.

В борьбе с лесными пожарами задействованы все лесопожарные формирования, силы противопожарной службы и мобилизованное население. В настоящее время прямой угрозы населённым пунктам нет, но с начала пожароопасного сезона 33 населённых пункта в 12 районах республики подвергались угрозе лесных пожаров. На особом контроле держатся три населённых пункта, где пожары отодвинуты от деревень на расстояние более 10 километров. Полная ликвидация этих пожаров ожидается до конца недели.

Айсен Николаев сообщил, что в начале пожароопасного сезона регион вместе с руководством Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Рослесхоза принял новый план тушения лесных пожаров. В текущем году приняты меры по тушению 415 пожаров на площади 712 тысяч гектаров, что в пять раз больше по площади, чем в прошлом году. Из них ликвидировано на данный момент 324 пожара на площади 149 тысяч гектар, что в два раза больше по количеству и в 3,5 раза больше по площади аналогичных показателей прошлого года. На данный момент по оперативным данным в республике принимаются меры по тушению 76 лесных пожаров на общей площади 477 тысяч гектаров на территории 17 районов. Из них локализовано 15 очагов возгорания на площади 85 тысяч гектар. За истёкшие сутки ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 29 тысяч гектаров.

«Огромную помощь нам оказывают силы Авиалесоохраны, службы наземной охраны лесов, прибывшие из регионов Дальнего Востока и Сибири с общей численностью более 800 человек. В силу значительного количества действующих пожаров осуществляется постоянное маневрирование сил и средств пожаротушения. Для переброски групп, задействованных в тушении пожаров, в республику привлечена авиация МЧС России, Минобороны РФ, а также авиапредприятия республики. В целях снижения класса пожароопасности в ряде районов республики ведутся мероприятия по искусственному вызыванию осадков. В этой работе свою эффективность показал борт-зондировщик Авиалесоохраны», – отметил Айсен Николаев.

Вчера, 13 июля, по поручению президента страны Владимира Путина в Якутию переброшена авиагруппа Минобороны РФ. Уже сегодня воздушные суда Ил-76 прибыли в аэропорт города Мирного и уже приступили к тушению пожаров в западных районах Якутии.

Вместе с тем огромное количество привлечённых сил требует значительных затрат. Ещё никогда после развала Советского Союза в республику для тушения лесных пожаров не привлекалась федеральная группировка. Поэтому сейчас в регионе проводится работа по документальному подтверждению расходов, здесь республике большую помощь оказывают специалисты Рослесхоза.

За помощь в организации тушения лесных пожаров руководитель республики выразил благодарность Федеральному агентству лесного хозяйства, Министерству природных ресурсов и экологии РФ, МЧС России, Минобороны РФ, а также губернаторам Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской и Еврейской автономной областей и главе Республики Бурятия.

Полпред Юрий Трутнев отметил, что главное внимание должно уделяться борьбе с огнём и защите населённых пунктов от лесных пожаров. Он также обратил внимание на необходимость выяснения причин возникновения лесных пожаров и проработки комплексных мер для снижения количества пожаров в будущем.