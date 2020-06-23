В Якутии после разлива топлива возбуждено уголовное дело

Колымским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ – порча земли.

Установлено, что 21 июня около 20 ч. 30 м. при обходе территории дизельной электростанции, расположенной в селе Аргахтах Среднеколымского района Якутии, сотрудником организации обнаружена утечка дизельного топлива объемом не менее 4 тонн из поврежденного резервуара.

Создана следственно-оперативная группа в состав которой вошел опытный следователь – криминалист.

В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия также будет дана оценка действиям должностных лиц указанной организации, повлекшим загрязнение окружающей среды.