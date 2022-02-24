В Якутии после проверки изъяли свыше 250 кг молочной продукции

Свыше 250 кг молока и молочной продукции было изъято из оборота по результатам проверки Роспотребнадзора, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления.

«Удельный вес несоответствующей продукции составил 10,9%, в том числе по физико-химическим показателям 2,3%, по микробиологическим 8,6%. По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 66 партий молочной продукции объемом более 250 кг», — говорится в сообщении.

По фактам выявленных нарушений обязательных требований привлечены к административной ответственности СХПК «Баай-Ас»,«Лена», «Туйма», СХПК ТЗЦ «Хоту».

Отмечается, что по санитарно-химическим (содержание пестицидов, микотоксинов, токсичных элементов) и радиологическим показателям все исследованные пробы соответствовали обязательным требованиям.

Всего за 2021 год исследовано 2 919 проб молока и молочной продукции, отобранных в рамках надзорных мероприятий в отношении объектов, занятых в сфере производства, торговли, общественного питания, медицинских организаций и общеобразовательных учреждений, а также в рамках производственного контроля.