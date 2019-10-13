В Якутии после пожара обнаружено тело женщины

В результате пожара в частном доме в поселке Мохсоголлох Хангаласского пострадал мужчина 1959 года рождения и скончалась женщина 1957 года рождения, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

Пожар произошел в субботу, 12 октября. В результате происшествия поврежден дом по всей площади и веранда. Общая площадь составила 78 квадратных метров.

Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

Виновный и ущерб устанавливаются.