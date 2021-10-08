В Якутии после поминок женщина угнала машину

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель с сообщением об угоне автомобиля марки «Nissan Lucino», припаркованного около двора частного дома.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили разыскиваемый автомобиль на одной из улиц города, а также установили личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 35-летняя женщина.

Выяснилось, что потерпевший приехал на своей машине на поминки, где собрались его знакомые. Домой мужчина вернулся на такси, отдав ключи от автомобиля своему приятелю, который остался ночевать в том доме. Как оказалось, тот в свою очередь передал ключи своей супруге. Утром женщина проснулась и решила поехать домой на чужом транспортном средстве. Но смогла добраться только до 17 квартала, где бросила угнанную машину и пошла домой пешком.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.