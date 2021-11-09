09.11.2021
11:34
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Погода

В Якутии после оттепели грянут 30-градусные морозы

По сообщению Якутского Гидрометцентра,  9 и 10 ноября ожидается потепление до -3 градусов благодаря выходу на Арктическое побережье циклона.

Сегодня в Якутске ожидается небольшой снег, температура воздуха ночью составит  -10, -12, днем -4, -6 градусов.

Сначала на северо-западе Якутии, затем на западе, и к 10 ноября в центральной части будет повышение температуры до -3, -8 градусов днем. Также не очень низкими будут и ночные температуры.

После 10 ноября прогнозируют сибирский антициклон, за которым в республике последует прекращение осадков. Сначала на западе, затем в центральных районах они будут идти с перерывами, по полдня.

Ближе к выходным температура воздуха начнет понижаться. Предварительно 13-14 ноября на западе республики, 15-16 ноября в центральных районах должны ударить 30-градусные морозы.

Фото: Sakhalife
Источник: Якутский Гидрометцентр
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