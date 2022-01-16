В Якутии после лобового вспыхнула иномарка

15 января в 16:50 на 68 километре РАД «Умнас» произошло лобовое столкновение автомашин Субару Форестер и Тойота Корона Премио. Одна из иномарок, Тойота, загорелась, сообщает пресс-службу УГИБДД Якутии.

В момент аварии в каждом автомобиле находились по два человека, все они с различными травмами доставлены в местную больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства автоаварии выясняются



Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутии) Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутии)

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