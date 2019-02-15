В Якутии посадили ревнивца, убившего гражданскую жену

В Якутии за совершение убийства посадили 58-летнего жителя села Иенгра Нерюнгринского района.

Следствием и судом установлено, что 24 сентября 2018 года обвиняемый распивал спиртные напитки в кухне своей квартиры. Между ним и его сожительницей произошла ссора, возникшая по причине высказанных в адрес женщины обвинений в измене.

В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшей два удара в голову кулаками, от чего она упала на пол. После этого ревнивец продолжил избиение, а затем отправился в соседнюю комнату за хранящимся там ружьем. Вернувшись, он произвел один прицельный выстрел в голову женщины.

От полученного огнестрельного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия. Стрелка задержал вбежавший в жилище сосед погибшей женщины, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина постоянно ревновал потерпевшую, неоднократно применял в отношении нее физическую силу, однако женщина не обращалась в органы внутренних дел.

В ходе предварительного расследования собрано достаточное количество доказательств виновности обвиняемого, которые легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда он признан виновным и приговорен к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.