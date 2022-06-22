В Якутии порывы ветра усилятся

Утром в 6 часов температура в пределах +18° установилась в Якутске, Покровске, Охотском Перевозе, +17° в Усть-Мае, Полярном, Намцах, +16° в Амге, Ытык-Кюеле, Сангаре, Жилинде. Самая прохладная температура воздуха по-прежнему зафиксирована в Тикси +2°.

На севере ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, по побережью Арктики местами с мокрым снегом, порывистый ветер до 15-20 м/с. На юге, юго-западе, северо-западе, по нижней Лене, Верхоянью, на востоке кратковременные дожди, местами с грозами, при грозах порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

Температура ночью составит +10+15°, при прояснениях +5+10°, на востоке и севере 0,+5°. Днем столбики поднимутся до +24+29°, при дождях +19+24°, на северо-востоке +10+15°, в побережье Арктики ночью -3,+2°, днем +6+11°.

В Якутске без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, днем температура +26+28°.