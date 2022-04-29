В Якутии популяризуют национальную одежду юкагиров

Региональная общественная организация юкагиров «Алаичи» (Люди племени Алаи) была создана в 2011 году в Нижнеколымском районе и за период своей деятельности реализовала более десяти проектов по сохранению традиций, обычаев юкагирского народа, воспитанию и обучению подрастающего поколения юкагиров родному языку.

Вот и в течение 2021-2022 года по гранту Минарктики РС(Я) организацией был осуществлен проект «Чэкчийиэ (мастерица): сохранение традиций национальной юкагирской одежды», который направлен на возрождение и сохранение традиционного юкагирского национального костюма и популяризацию его ношения.

Как рассказал корреспонденту “Илкэн” руководитель “Алаичи” Василий Третьяков, основной частью проекта стало создание творческой лаборатории по пошиву национальной юкагирской одежды, в рамках которого были сшиты шесть комплектов юкагирской одежды — три мужских и три женских.

“При этом одна пара одежды, мужская и женская, сшита с соблюдением традиционных норм, а две пары – современные стилизованные костюмы делового назначения“, — сообщил В.Третьяков.

Презентация этих костюмов состоялась 25 апреля в стенах Северо-Восточного университета. Комплекты национальной одежды сшила мастерица из п. Черский Мария Сергеевна Слепцова.

“Сегодня в культуре коренных народов Севера, в том числе в национальной одежде, наблюдается смешение, взаимопроникновение, исчезает самобытность, отличавшая в прошлом народы друг от друга. При пошиве юкагирских костюмов мы старались придерживаться тех норм, которые описаны в опубликованных материалах исследователей, например, Владимира Йохельсона “Юкагиры и юкагиризированные тунгусы”, также учли исследование Анны Даниловой по части одежды из ее работы “Бытовая лексика юкагирского языка: материальная культура”, — рассказал глава “Алаичи”.

Другой частью проекта стало проведение виртуальных мастер-классов по обработке оленьих шкур, крою и шитью традиционного камзола, декорированию костюма. При этом данные виртуальные мастер-классы документированы и скоро будут размещены в сети Интернет для сохранения и популяризации секретов традиционного шитья.

По словам В.Третьякова, кульминацией проекта станет участие лидеров общественных организаций юкагиров в национальных костюмах на международных, всероссийских и республиканских мероприятиях.

Как пояснил общественник, на сегодняшний день остро стоит вопрос сохранения, популяризации и развития традиций коренных малочисленных народов Севера среди детей, молодёжи и взрослых. Современные технологии позволяют продвигать и пропагандировать национальную культуру на новом уровне.

“Своим проектом мы пытаемся повысить уровень осведомленности об особенностях национальной одежды и в то же время способствовать развитию традиций изготовления национального костюма современного типа”, — подчеркнул Василий Третьяков.