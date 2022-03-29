29.03.2022
12:48
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Экология

В Якутии пополнились ряды производственных охотинспекторов

В Департаменте охотничьего хозяйства Минэкологии Якутии на днях состоялась проверка знаний кандидатов в производственные охотничьи инспектора.

Проверка осуществлялась в форме тестирования, состоящего из вопросов на знание действующего природоохранного законодательства.

Необходимо отметить, что кандидатом в производственные охотничьи инспектора может быть работник охотхозяйства, который выполняет обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов на основании трудового договора, имеет охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия.

Деятельность штатных производственных охотничьих инспекторов поднимает на более качественный уровень охрану диких животных в охотничьих угодьях республики.

Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
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