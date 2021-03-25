25.03.2021
11:45
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Коронавирус
В Якутии пополнилась печальная статистика жертв коронавируса
В Якутии на 25 марта выявлено 27 новых случаев новой коронавирусной инфекции:
- Якутск 17 случаев;
- Вилюйский район 3 случая;
- Усть-Алданский район 2 случая,
- Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Момский, Нерюнгринский, Хангаласский районы по 1 случаю.
За все время в республике зарегистрировано 33411 случаев заболевания COVID-19.
По состоянию на 24 марта в республике два пациента стали жертвами коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии умерло 542 человека.
За сутки лабораториями республики проведено 1734 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1001246 тестов.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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