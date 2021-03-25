В Якутии пополнилась печальная статистика жертв коронавируса

В Якутии на 25 марта выявлено 27 новых случаев новой коронавирусной инфекции:

Якутск 17 случаев;

Вилюйский район 3 случая;

Усть-Алданский район 2 случая,

Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Момский, Нерюнгринский, Хангаласский районы по 1 случаю.



За все время в республике зарегистрировано 33411 случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на 24 марта в республике два пациента стали жертвами коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии умерло 542 человека.

За сутки лабораториями республики проведено 1734 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1001246 тестов.