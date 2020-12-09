В Якутии пополнилась коронавирусная статистика
За сутки в регионе зарегистрировано 203 новых случаев COVID-19
В Якутске — 99 случаев.
Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский районы по 10 случаев;
Мирнинский район 8 случаев;
Таттинский район 7 случаев;
Горный, Нюрбинский, Олекминский, Усть-Алданский районы по 6 случаев;
Сунтарский район 5 случаев;
Алданский, Оленекский, Чурапчинский районы по 4 случая;
Вилюйский, Ленский, Момский, Оймяконский, Томпонский, Усть-Янский районы по 3 случая;
Кобяйский, Намский, Усть-Майский, Хангаласский районы по 2 случая;
Жиганский, Нижнеколымский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 3 155 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 809 725 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 21955 случаев заболевания COVID-19.
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