В Якутии пополнилась коронавирусная статистика

За сутки в регионе зарегистрировано 203 новых случаев COVID-19 В Якутске — 99 случаев. Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский районы по 10 случаев; Мирнинский район 8 случаев; Таттинский район 7 случаев; Горный, Нюрбинский, Олекминский, Усть-Алданский районы по 6 случаев; Сунтарский район 5 случаев; Алданский, Оленекский, Чурапчинский районы по 4 случая; Вилюйский, Ленский, Момский, Оймяконский, Томпонский, Усть-Янский районы по 3 случая; Кобяйский, Намский, Усть-Майский, Хангаласский районы по 2 случая; Жиганский, Нижнеколымский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 3 155 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 809 725 тестов. За все время в республике зарегистрировано 21955 случаев заболевания COVID-19.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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