В Якутии понизят ставки налогов для пострадавших от пандемии отраслей

В Якутии с 2022 года будут снижены ставки для предпринимателей наиболее пострадавших в период пандемии отраслей. Список таких отраслей был утверждён Постановлением Правительства РФ в апреле 2020 года №434.

Как пояснила министр экономики Якутии Майя ДАНИЛОВА, в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики включены предприятия и организации, занимающиеся предоставлением бытовых, транспортных, туристических услуг, общественным питанием, гостиничным бизнесом, розничной торговлей непродовольственных товаров и другие.

Для налогоплательщиков с объектом «доходы» за вычетом расходов, ставка налога снизиться с 10% до 7%, а для налогоплательщиков с объектом «доходы» и осуществляющих деятельность на территории городов Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск, ставка налога снизиться с 6% до 5%.

Для предпринимателей, занятых в сфере обрабатывающих производств, с учётом роста тарифов, налоговая ставка по упрощённой системе налогообложения с объектом доходы на 2022-2024 годы снизиться с 3% до минимального уровня – 1%.

Соответствующие поправки в закон «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» внесены 30 ноября в ходе ХХХI (очередного) пленарного заседания Ил Тумэна.