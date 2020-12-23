В Якутии помощник капитана ледокола признал вину
Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации собрано достаточно доказательств вины второго помощника капитана ледокола «Капитан Бабичев», действия которого привели к гибели 21-летнего матроса-моториста.
Мужчине инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следствием и судом установлено, что 14 мая 2020 года помощник капитана допустил выход двух матросов за ограждение кормовой части судна для подачи буксировочного каната членам экипажа ледокола «Капитан Бородкин», зажатого льдами в подходном канале затона Жатайской базы.
В результате передачи буксировочного каната из рук в руки матрос оступился и упал за борт в воду, после чего утонул.
Якутским городским судом ему постановлен обвинительный приговор и назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
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