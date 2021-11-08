В Якутии пользуются спросом акции по вакцинации от коронавируса

В Якутии пользуются спросом акции по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Акции «Ночь вакцинации», которые прошли в нерабочие дни в Государственном академическом русском драматическом театре имени А.С. Пушкина и Государственном Цирке, посетили свыше 750 человек.

«По поручению Главы республики Айсена Николаева продолжаем открывать новые пункты вакцинации, в том числе работающие в нерабочее время. Принято решение продлить востребованную акцию «Ночь вакцинации». До 12 ноября с 18:00 до 21:00 часов ждём жителей и гостей столицы в здании Сахацирка, где будет работать дополнительный пункт вакцинации Поликлиники № 1», – сообщила вице-премьер Правительства республики, заместитель руководителя регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Ольга Балабкина.

Также возобновили работу мобильные пункты вакцинации. Якутская городская больница № 2 объявила мобильную акцию «ФЛГ + вакцинация против ковид-19». Флюоромобиль сегодня работал с торговым центром «Соседи», по ул. Курнатовского, д. ½.

Кроме того, почти все пункты в медицинских учреждениях увеличили время работы кабинетов вакцинации до 20:00 часов вечера.

Между тем, прививочная кампания в Якутии показывает положительную динамику. По данным Главы республики Айсена Николаева за последние две недели темпы вакцинирования населения от COVID-19 увеличены в три раза.

По состоянию на сегодня, 8 ноября 2021 года, 58,2% взрослого населения Якутии привились от COVID-19. Первый компонент прививки от ковида получили 416 406 человек, второй компонент – 382 605 человек.

Продолжается активное вакцинирование лиц старше 60-и лет. Так, первую прививку от ковида получили 80 297 якутян старше 60-и лет, вторую – 73 246.

Напоминаем, чтобы сделать прививку от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.