В Якутии полиция пошла на попятную

Уголовное дело в отношении охотников из Алдана, обвиняемых в незаконной охоте, прекращено.

В марте этого года в 50 км от Алдана во время рейда участковым уполномоченным полиции была остановлена и проверена автомашина УАЗ.

В салоне автомобиля находились два охотника, представители эвенкийского народа. В ходе досмотра полицейский обнаружил разделанное мясо двух лосей. В официальном релизе районного отдела полиции, распространенном в республиканских СМИ, сообщалось:

«В ходе проверки выяснилось, что у мужчин отсутствует соответствующая лицензия. На предварительном этапе установлено, что подозреваемые нанесли ущерб в размере 150 000 рублей и планировали сбыть мясо на ярмарке».

В результате обыска у охотников были изъяты: добытое мясо, охотничьи ружья, снегоход, нож и бензопила.

В отношении одного из охотников, Степана Пахомова, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 «Незаконная охота» и ч. 1 ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Второй охотник был привлечен к делу как свидетель.

С действиями полицейского охотники не согласились. Союз общин КМНС РС (Я) обратился за защитой конституционных и законных прав коренных малочисленных народов Севера к народному депутату Елене Голомаревой, уполномоченному по правам КМНС РС(Я) Лене Ивановой и первому вице-президенту АКМНС РС(Я) Любовь Христофоровой. Об этом сообщил газете «Илкэн» председатель организации Джулустан Сидоров.

— Охотниками правила охоты были полностью соблюдены, но предоставленные документы, доказывающие отношение к коренным малочисленным народам Севера, полицейским были проигнорированы, — рассказал Сидоров.

Отметим, в федеральном законе «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» право на охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности предоставлено лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам, а также лицам, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования.

Степан Пахомов является коренным жителем Алданского района и охотился в пределах в границ территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера.

Сегодня, 29 июня, стало известно, что в отношении Пахомова С. Е. уголовное дело и уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием в его действиях признаков состава преступления.

— Без оперативных действий Елены Христофоровны Голомаревой, Лены Степановны Ивановой, Любовь Викторовны Христофоровой, такие проблемные вопросы оставались бы незамеченными и не решенными. Сегодня мы чувствуем поддержку и если объединить усилия, можно решить многие задачи и вопросы. Это даёт нам мотивацию что-то делать для нашего народа. Спасибо! — сказал Джулустан Сидоров.

Также он выразил благодарность адвокату Александру Михайлову за грамотную юридическую поддержку.

Сегодня, изъятые при обыске оружие и технику, вернут хозяину. Акт передачи уже подписан. Мясо же, добытое охотниками, испортилось и, соответственно, их семьи остались без традиционного питания.