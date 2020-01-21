В Якутии полиция остановила джип со слитками золота

В Оймяконском районе на 728-м километре федеральной автодороги Колыма был остановлен внедорожник под управлением 44-летнего уроженца Республики Дагестан. Кроме него в салоне автомобиля находился ранее неоднократно судимый 29-летний гражданин.

При проведении досмотра полицейскими обнаружены пять слитков жёлтого цвета различных форм и массы.

Согласно результатам минералогической экспертизы, изъятый металл является природным золотом общим весом более 1,5 килограмма и стоимостью более 4,7 миллиона рублей.

Предварительным следствием установлено, что в период с октября по декабрь прошлого года злоумышленники незаконно добывали рассыпчатое золото на территории Магаданской области. В дальнейшем они самостоятельно кустарным способом переплавили драгоценное сырьё в слитки. Из незаконно добытого золота подозреваемые планировали изготовить ювелирные изделия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.