В Якутии полицейского ударили кулаком по лицу

В Сунтарском районе Якутии прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению мужчины в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Прокурор Сунтарского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, обвиняемый в апреле текущего года находясь в состоянии алкогольного опьянения, после доставления в дежурную часть ОМВД РФ по Сунтарскому району за совершение административного правонарушения, выражая свое несогласие с законными действиями сотрудников полиции, нанес одному из них удар кулаков по лицу, применив таким образом насилие в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных полномочий.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.