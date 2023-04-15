В Якутии полицейский выбил глаз свидетелю

Как следует из приговора, опубликованного на сайте Ленского районного суда, 3 марта был осужден командир отделения патрульно–постовой службы ОМВД России по Ленскому району Захаров за нанесение побоев, приведшее к утрате глаза пострадавшего.

«П. показал суду, что 22.08.2022 к нему возле магазина «Батамайский» пристала молодежь, ругались, они его уронили, хотели отобрать пакет. Он вызвал полицию, пока приехала полиция, молодежь ушла, а ему предложили проехать в отделение полиции, разобраться, он согласился. Он был с похмелья, у него поднялось давление. Затем его вместе с С.5. повезли на медицинское освидетельствование. В приемном покое Ленской ЦРБ, ему было плохо, он говорил об этом сотрудникам, прилег на скамейку, пытался встать, но упал, валялся в коридоре. Через некоторое время к нему подошли сотрудники Захаров и С., сказали подняться, чтобы пройти освидетельствование, но он не мог подняться, о чем сообщил сотрудникам. Сотрудники сказали, что тогда поедем обратно в отделение. Взяли его подмышки, С. справа, а Захаров слева. Когда они выходили из приемного покоя, в тамбуре, он почувствовал удар в левый глаз, краем глаза с левой стороны увидел, что в область глаза летит кулак, костяшками вперед. Его ударил Захаров. Находясь в машине, он держался за глаз, кричал от боли, у него текли слезы. Ему вызвали скорую помощь, в машине скорой помощи, перевязали глаз, поставили укол, потом в поликлинике его осматривал врач офтальмолог, на следующий день пришел утром в больницу, его госпитализировали. Он лишился глаза», — сообщается на сайте суда.

Действия подсудимого Ленский районный суд квалифицировал по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. признал Захарова, уволенного из органов МВД. виновным в совершении вышеуказанного преступления, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года, применил ст. 73 УК РФ, назначил условное наказание с испытательным сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу, сообщается на сайте Ленского районного суда.