В Якутии полицейский украл на свадьбе подарочный конверт

Полицейский из города Мирный в Якутии придумал тайный конкурс на свадьбу — «Укради подарочные деньги». А потом проиграл в нём, сообщает тгк Baza.

Свадьбу праздновали в конце октября в ресторане «Харчевня». Среди гостей затесался 27-летний младший лейтенант Иван Юркевич — инженер группы информационных технологий, связи и защиты информации отделения тылового обеспечения. Парень явно заскучал на празднике и придумал свой собственный способ удивить молодожёнов. В разгар свадьбы Юркевич аккуратно забрал со стола один из конвертов с подарочными деньгами. Внутри были 10 тысяч рублей.

Примечательно, что через несколько дней после свадьбы Иван будто бы сам решил, что его поступок марает честь мундира, поэтому младший лейтенант захотел уволиться из органов. После полутора лет службы. Он взял отпуск с последующим увольнением, но от рассерженной невесты это его не спасло. Девушка недосчиталась одного конверта, обратилась в полицию, и там провели небольшое расследование. Следователи вышли на своего же — и теперь Юркевичу угрожает уголовное дело.