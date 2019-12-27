27.12.2019
17:45
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Без рубрики

В Якутии полицейский Дед Мороз поздравил водителей при -50

В Якутии сотрудники Госавтоинспекции Усть-Алданского района совместно с юидовцами-школьниками присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Несмотря на 50-градусный мороз и густой туман инспекторы и юидовцы вышли на улицу с призывом водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дорогах.

Полицейский Дед Мороз вместе со Снегурочкой вручили автомобилистам памятки с напоминанием о безопасности на дорогах, без внимания не остались и маленькие пассажиры- детишки получили новогодние сладости.

Позитивно настроенные ГИБДД-ники передали всем участникам мероприятия тепло и радость.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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