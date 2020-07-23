В Якутии полицейские спасли тонущего подростка

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте при проведении рейдовых мероприятий на территории речного порта города Якутска и прилегающих территорий, были выявлены двое подростков 15 и 16 лет на берегу водохранилища Якутской ТЭЦ, один из которых находился в воде в бессознательном состоянии.

В срочном порядке сотрудники транспортной полиции вытащили ребенка из воды, оказали первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. По внешним признакам подростки находились в сильном алкогольном опьянении и подвергли свою жизнь опасности. Один из несовершеннолетних был доставлен в медицинское учреждение, в котором провел 3 дня. У девочки-подростка в результате медицинского освидетельствования, было установлено состояние сильного алкогольного опьянения.

Тем самым, 16-летний подросток совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ по факту появления в общественном месте в состоянии опьянения и распития алкогольных напитков несовершеннолетним.

В этот же день сотрудниками ПДН Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте 15-летняя девочка-подросток была доставлена в комнату полиции в речном порту города Якутска и в последующем передана родителям. В отношении матери несовершеннолетней составлен административный протокол по ст. 20.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Материалы проверки направлены в территориальный орган по месту жительства нарушительницы для принятия дополнительных мер.

Сотрудники транспортной полиции регулярно проводят рейдовые мероприятия по территории, прилегающей к водным объектам.

Проводятся разъяснительные беседы с детьми и их родителями о серьезной опасности отсутствия должного контроля в период летних каникул.