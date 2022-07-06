В Якутии полицейские попали в неловкую ситуацию, перепутав слова…

В Вилюйском улусе полицейские перепутали слова и возбудили в отношении гр. Михайлова дело за несуществующее правонарушение, сообщает ИА SakhaNews. По версии полицейских, в один из дней Михайлов «распространил через бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями в группе «WhatsАpp» информацию о дискриминации российских военных на территории Украины». Судья вынужден был вернуть дело, так как объективная сторона ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ выражается в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а не в распространении информации о их дискриминации.