06.07.2022
19:36
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Происшествия

В Якутии полицейские попали в неловкую ситуацию, перепутав слова…

В Вилюйском улусе полицейские перепутали слова и возбудили в отношении гр. Михайлова дело за несуществующее правонарушение, сообщает ИА SakhaNews. По версии полицейских, в один из дней Михайлов «распространил через бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями в группе «WhatsАpp»  информацию о дискриминации российских военных на территории Украины». Судья вынужден был вернуть дело, так как объективная сторона ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ выражается в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а не в распространении информации о их дискриминации. 

Фото: Sakhalife
Источник: ИА SakhaNews

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