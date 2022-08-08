В Якутии полицейские получили право составлять протоколы о нарушении тишины

В Якутии сотрудникам органов внутренних дел переданы полномочия по делам о нарушении тишины и покоя граждан — сообщает Министерство молодежи Якутии.

Распоряжением правительства Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 2161-р утверждено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и правительством Республики Саха (Якутия) о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях от 14 октября 2009 г. № 726-З № 337-IV, которое было подписано 11 июля 2022 г.

Сотрудникам органов внутренних дел Якутии переданы полномочия по делам о нарушении тишины и покоя граждан. В соответствии с соглашением должностные лица полиции наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по статье 3.5 «Нарушение тишины и покоя граждан» Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях.

Она предусматривает штрафы для граждан — до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц – до 250 тысяч рублей. Напомним, в Якутии запрещено шуметь, кричать, громко смотреть телевизор или слушать музыку по будням с 21:00 ч. до 08:00 ч. и в выходные и праздники с 22:00 ч. до 10:00 ч.

Ранее протоколы по данному административному составу составляли должностные лица административных комиссий муниципальных районов Республики Саха (Якутия) и территориальных органов управления Окружной администрации города Якутска.

Сотрудники органов местного самоуправления, в отличие от должностных лиц полиции, не обладают широкими полномочиями по предотвращению и пресечению административных правонарушений в сфере общественного порядка и общественной безопасности. К примеру, только должностные лица полиции имеют доступ к персональным данным правонарушителей, вправе осуществлять доставление и административное задержание лиц, применять специальные средства для пресечения административного правонарушения.