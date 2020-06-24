В Якутии полицейские по «горячим следам» нашли похитителя

В дежурную часть Томмотского отдела полиции обратилась 31-летняя местная жительница с заявлением о краже велосипеда стоимостью 10 000 рублей. Как выяснилось, несовершеннолетний сын заявительницы оставил велосипед у подъезда многоквартирного жилого дома.

Сотрудниками полиции по «горячим следам» был установлен похититель велосипеда. Им оказался 20-летний ранее судимый местный житель. Со слов задержанного, в день кражи они распивали с другом спиртные напитки. После распития заметил у одного из подъездов оставленный велосипед и решил его похитить, спрятав у знакомого.

В настоящий момент проводится проверка, устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

Полиция обращает внимание населения на то, что одним из главных условий совершения краж по-прежнему остается отсутствие надлежащего контроля за сохранностью своего имущества со стороны владельцев. Непристегнутый в подъезде, либо оставленный на улице велосипед, незапертый автомобиль это настоящая приманка для воров.