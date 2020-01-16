В Якутии стая собак напала на мальчика

Жительница с. Верхневилюйск Мира Роменская письменно поблагодарила полицейских за спасение сына.

Теплые слова предназначаются для молодых сотрудников отдела – старшего сержанта полиции Тимофея Томского и младшего сержанта полиции Айаана Павлова.

Выяснилось, что 9 января около 19:00 часов сержанты полиции Томский и Павлов, выехав на вызов на вызов в микрорайон «Бэрэ», возле одного из домов заметили агрессивную стаю собак. Оказалось, что стая окружила подростка, который отбивался от них. Полицейские отогнали собак и подвезли его до дома.

Стражи порядка были приятно удивлены, когда руководитель их уведомил о поступлении благодарности от Миры Роменской. Письмо было вложено матерью несовершеннолетнего в пакет для материалов проверки с бланком своего объяснения.

Сержанты полиции не считают, что совершили какой-то отважный поступок, но были очень рады услышать теплые слова.