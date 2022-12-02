В Якутии полицейские чудом спасли мужчину, который упал в яму в 40-градусный мороз

В Якутии сотрудники ППС ОМВД России по Мирнинскому району старший сержант полиции Мурат Абдуллаев и младший сержант полиции Рашид Шугушхов спасли провалившегося в глубокую яму мужчину, который из-за длительного пребывания на улице в 40-градусный мороз получил обморожение обеих стоп и кистей.

Сообщение о том, что в микрорайоне Газовиков города Мирный слышны крики о помощи, в полицию поступило около четырёх часов утра. Оперативный дежурный сразу направил туда полицейских. Стражи правопорядка во время обследования местности обнаружили пострадавшего. У гражданина побелели от холода руки, самостоятельно выбраться он никак не мог.

Мурат Абдуллаев и Рашид Шугушхов сопроводили его в патрульный автомобиль, где стали растирать руки и ноги. Сообщив о случившемся в дежурную часть, стражи правопорядка вызвали скорую помощь. Выяснилось, что мужчина возвращался домой и решил срезать путь. В темноте не заметил глубокую яму и угодил в неё.

Приехавшей бригадой врачей гражданин был госпитализирован в больницу, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Супруга пострадавшего выразила огромную благодарность полицейским, сообщает тгк МВД МЕДИА