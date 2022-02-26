В Якутии покупателя трактора по объявлению кинули мошенники

В полицию Усть-Алданского района обратился 31-летний житель села Борогонцы. Мужчина пояснил, что на сайте бесплатных объявлений нашёл выгодное предложение о продаже трактора МТЗ 82.1, стоимостью 1 миллион рублей. Заинтересовавшись, он начал переписываться с продавцом в мессенджере WhatsApp. Договорившись о сделке, мужчина перечислил на указанную банковскую карту 50 тысяч рублей в качестве задатка и отправил чек об оплате.

После этого злоумышленник предложил помощь в перевозке техники из города Нерюнгри и сообщил, что нашёл водителя, который согласился везти трактор до посёлка Нижний Бестях за 40 тысяч рублей и передал мужчине его контактный номер.

В ходе разговора водитель сообщил, что погрузил спецтехнику и попросил деньги через мобильное приложение банка на покупку колеса и топлива.

Так как деньги были наличными, мужчина не смог перечислить средства, а на следующий день телефон водителя уже был недоступен.

Уважаемые жители республики! Будьте бдительны при совершении покупок на сайтах бесплатных объявлений! Для общения с продавцами не стоит переходить в сторонние мессенджеры. Кроме того, задаток за транспортное средство стоит передавать лично в руки после предварительного осмотра и только при наличии всех необходимых документов.