В Якутии показали уникальный спектакль

9 апреля в Доме дружбы народов состоялась премьера музыкально-танцевального спектакля «Небесный подарок». Детский образцовый танцевальный ансамбль «Бриллианты Якутии» представил зрителям яркую сказочную историю по мотивам юкагирской сказки.

Главные роли исполнили юные танцоры, всего в спектакле приняли участие 100 участников ансамбля! Самому младшему, из которых всего 3 года. Поставил уникальный спектакль заслуженный деятель искусств РС (Я) Александр Титигиров. Уникальные танцевальные номера создал художественный руководитель ансамбля заслуженный артиста РФ и РС (Я) Афанасий Соловьев. Все декорации, сценические костюмы в спектакле сотворены художником отличником культуры РС (Я) Марьяной Оконешниковой.

На сцене была показана история одной юкагирской семьи. Юные танцоры через язык танца разыграли настоящую сказочную историю. Спектакль отразил неповторимый фольклор юкагиров. Научным консультантом выступила Людмила Жукова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудниа отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

Постановка первого музыкально-танцевального спектакля для детей – это колоссальный труд большого коллектива образцового танцевального ансамбля «Бриллианты Якутии»: художественных руководителей ансамбля заслуженных артистов РС (Я) и РФ Зои и Афанасия Соловьевых, хореографа дошкольных групп отличника культуры РС (Я) Валерии Платоновой, педагога по актерскому мастерству Айыллаана Иванова, и конечно, же юных танцоров и их родителей.

Премьера прошла на одном дыхании и с полным аншлагом. В планах у ансамбля показ спектакля еще большему кругу зрителей.