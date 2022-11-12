В Якутии пока открыта одна ледовая переправа

С 10 ноября на территории республики функционирует 1 ледовая переправа муниципального значения:

Оленекский район «Оленек – Харыялах», р. Оленек до 3 тонн.

Открытие ледовых переправ в республике осуществляется согласно приказа Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) «Об утверждении примерного графика открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог». Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Всего планируется к обустройству и эксплуатации 51 ледовая переправа, а также 26 автозимников.

Уважаемые граждане, помните: за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, полыньи, трещин, наледей, припорошенных снегом.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

ГИМС напоминает: необходимо пользоваться только оборудованными ледовыми переправами и выполнять требования всех информационных знаков. Соблюдение правил – залог вашей безопасности!