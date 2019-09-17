В Якутии пойманы злоумышленники

Сотрудниками полиции Якутска в рамках операции «Розыск» были установлены пятеро граждан, находящихся в федеральном розыске.

Так, полицией установлены трое безработных мужчин в возрасте от 26-34 лет, которые находились в федеральном розыске за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Двое из них были ранее судимы по аналогичной статье.

Также полицейскими был задержан гражданин, который находился в федеральном розыске по ч.1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Установлено, что неплательщик алиментов находится в розыске с марта текущего года. В настоящий период времени не имеет постоянного дохода.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе разработки оперативной информации был установлен, находящийся в федеральном розыске, безработный 33-летний уроженец Якутска. Мужчина обвиняется в совершении кражи.

Все разыскиваемые переданы инициатору розыска.